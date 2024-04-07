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Первый тренер Акинфеева: Игорь разозлился из-за пропущенного гола от «Факела» в концовке

Первый тренер Акинфеева: Игорь разозлился из-за пропущенного гола от «Факела» в концовке
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Павел Коваль, первый тренер голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы армейцев в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Файзуллаев – 75'     4:0 Чалов – 90'     4:1 Черов – 90+4'    

«ЦСКА здорово играл. Но пропущенный гол в концовке был обидным. Думаю, Игорь разозлился. Но самое главное, что выиграли. Конечно, хотелось «на ноль». Но у ЦСКА какая-то болезнь на голы в концовке матчей. Это хорошо, что счёт был 4:0. Был бы 1:0 — тогда было бы очень обидно. Но играли хорошо», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах.

Турнирная таблица РПЛ
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