Первый тренер Акинфеева: Игорь разозлился из-за пропущенного гола от «Факела» в концовке

Павел Коваль, первый тренер голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы армейцев в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

«ЦСКА здорово играл. Но пропущенный гол в концовке был обидным. Думаю, Игорь разозлился. Но самое главное, что выиграли. Конечно, хотелось «на ноль». Но у ЦСКА какая-то болезнь на голы в концовке матчей. Это хорошо, что счёт был 4:0. Был бы 1:0 — тогда было бы очень обидно. Но играли хорошо», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах.