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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 32-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 32-го тура АПЛ
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Сегодня, 7 апреля, состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Матч начнётся в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1-й тайм
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль

Стартовые составы команд.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Магуайр, Камбвал, Ван-Биссака, Гарначо, Майну, Фернандеш, Каземиро, Хойлунд, Рашфорд.

«Ливерпуль»: Келлехер, Куанса, ван Дейк, Робертсон, Брэдли, Мак Аллистер, Собослаи, Эндо, Салах, Нуньес, Диас.

После 30 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр английской Премьер-лиги «Ливерпуль» заработал 70 очков и расположился на второй строчке.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии команды встречались в 17-м туре. В том противостоянии «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счётом 0:0.

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