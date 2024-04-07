«Локомотив» пробил первый пенальти в сезоне РПЛ в 23-м туре

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом». Встреча проводится на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 20-й минуте «Локомотив» пробил первый пенальти в чемпионате России-2023/2024. Защитник хозяев Дарко Тодорович получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной. Полузащитник гостей Антон Миранчук реализовал пенальти и открыл счёт.

«Ахмат» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 21 проведённом матче. «Локомотив» располагается на шестом месте с 33 очками после аналогичного количества встреч.