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Мойзес: подарок Акинфееву на день рождения? Победа над «Факелом». Чего вы ещё хотите?

Мойзес: подарок Акинфееву на день рождения? Победа над «Факелом». Чего вы ещё хотите?
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Футболист московского ЦСКА Виктор Мендес ответил на вопрос о подарке для капитана армейского клуба Игоря Акинфеева, который 8 апреля отметит свой 38-й день рождения.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Файзуллаев – 75'     4:0 Чалов – 90'     4:1 Черов – 90+4'    

«Подарок для Игоря Акинфеева — cегодняшняя победа. Чего вы ещё хотите (улыбается)? Самое главное — здоровье. Чтобы в семье было благополучие. Наш клуб прекрасно понимает весь его путь и историю. Болельщики здесь тоже присоединяются. Без сомнений, завтра он получит самые тёплые и искренние пожелания от всех нас», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 7 апреля. в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и воронежским «Факелом» была зафиксирована крупная победа армейцев со счётом 4:1.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.

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