Мойзес: подарок Акинфееву на день рождения? Победа над «Факелом». Чего вы ещё хотите?

Футболист московского ЦСКА Виктор Мендес ответил на вопрос о подарке для капитана армейского клуба Игоря Акинфеева, который 8 апреля отметит свой 38-й день рождения.

«Подарок для Игоря Акинфеева — cегодняшняя победа. Чего вы ещё хотите (улыбается)? Самое главное — здоровье. Чтобы в семье было благополучие. Наш клуб прекрасно понимает весь его путь и историю. Болельщики здесь тоже присоединяются. Без сомнений, завтра он получит самые тёплые и искренние пожелания от всех нас», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 7 апреля. в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и воронежским «Факелом» была зафиксирована крупная победа армейцев со счётом 4:1.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.