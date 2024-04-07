Файзуллаев: буду доволен, если ЦСКА попадёт в топ-3 и победит в Кубке России

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о том, в каком случае будет доволен итогами сезона для команды.

«— Каким итоговым местом ЦСКА в таблице будешь доволен?

— Если попадём в топ-3 и победим в Кубке. В некоторых матчах мы теряем концентрацию на последних минутах. Из-за этого много пропустили и потеряли очков. На каждый матч мы выходим на поле, чтобы побеждать», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.