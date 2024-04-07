Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Файзуллаев: буду доволен, если ЦСКА попадёт в топ-3 и победит в Кубке России

Файзуллаев: буду доволен, если ЦСКА попадёт в топ-3 и победит в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о том, в каком случае будет доволен итогами сезона для команды.

«— Каким итоговым местом ЦСКА в таблице будешь доволен?
— Если попадём в топ-3 и победим в Кубке. В некоторых матчах мы теряем концентрацию на последних минутах. Из-за этого много пропустили и потеряли очков. На каждый матч мы выходим на поле, чтобы побеждать», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Файзуллаев – 75'     4:0 Чалов – 90'     4:1 Черов – 90+4'    
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Мойзес: игроки ЦСКА задолжали болельщикам красивый футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android