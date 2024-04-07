Первый тренер Чалова: верю в Федю, гол «Факелу» придаст ему уверенности

Первый тренер нападающего ЦСКА Фёдора Чалова Павел Коваль прокомментировал игру своего воспитанника в матче 23-го тура с воронежским «Факелом» (4:1). Форвард армейского клуба вышел на замену на 79-й минуте и успел отметиться забитым голом.

«Очень рад за Федю. Он вышел и забил хороший гол. Я верю в Фёдора — думаю, всё будет хорошо. В ЦСКА сегодня все хорошо играли. Уверен, что забитый гол придаст ему уверенности. По нему было видно, что он был очень рад забить. Вышел на поле злой и забил — это приятно», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провёл 31 матч, забил 12 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.