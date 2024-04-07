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Первый тренер Чалова: верю в Федю, гол «Факелу» придаст ему уверенности

Первый тренер Чалова: верю в Федю, гол «Факелу» придаст ему уверенности
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Первый тренер нападающего ЦСКА Фёдора Чалова Павел Коваль прокомментировал игру своего воспитанника в матче 23-го тура с воронежским «Факелом» (4:1). Форвард армейского клуба вышел на замену на 79-й минуте и успел отметиться забитым голом.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Файзуллаев – 75'     4:0 Чалов – 90'     4:1 Черов – 90+4'    

«Очень рад за Федю. Он вышел и забил хороший гол. Я верю в Фёдора — думаю, всё будет хорошо. В ЦСКА сегодня все хорошо играли. Уверен, что забитый гол придаст ему уверенности. По нему было видно, что он был очень рад забить. Вышел на поле злой и забил — это приятно», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провёл 31 матч, забил 12 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года.

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.

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