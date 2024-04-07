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«Монако» — «Ренн»: Головин начнёт матч Лиги 1 с первых минут

«Монако» — «Ренн»: Головин начнёт матч Лиги 1 с первых минут
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Сегодня, 7 апреля, состоится матч 28-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Ренн». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Стефани Фраппар. Матч начнётся в 18:05 мск.

Франция - Лига 1 . 28-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 18:05 МСК
Монако
Монако
Не начался
Ренн
Ренн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды объявили стартовые составы. С первых минут игру начнёт хавбек хозяев Александр Головин.

«Монако»: Маецки, Синго, Керер, Вандерсон, Закария, Головин, Фофана, Аклиуше, Минамино, Бен-Йеддер, Якобс.

«Ренн»: Манданда, Теате, Трюффер, Сейду, Ву, Буриго, Дуэ, Матусива, Калиуэндо, Гуири, Терье.

После 27 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 49 очков и на текущий момент занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Лиги 1 «Ренн» заработал 39 очков и расположился на восьмой строчке.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции команды встречались в 15-м тура. В том противостоянии монегаски обыграли «Ренн» со счётом 2:1. В составе «Монако» голами отметились Вандерсон и Юссуф Фофана. Единственный гол «Ренна» забил Бенжамен Буриго.

Таблица Лиги 1
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