«Локомотив» на выезде победил «Ахмат», прервав безвыигрышную серию из пяти матчей

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.

На 20-й минуте защитник грозненцев Дарко Тодорович получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной. Полузащитник гостей Антон Миранчук реализовал пенальти, открыв счёт. На 58-й минуте хавбек железнодорожников Сергей Пиняев после передачи Антона Миранчука забил второй гол московской команды.

Это первая победа «Локомотива» после пятиматчевой безвыигрышной серии. Московский клуб с 36 очками в 22 играх занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», потерпевший третье поражение подряд в РПЛ, находится на 12-й строчке, набрав 20 очков в 22 проведённых матчах.