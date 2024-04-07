«Локомотив» на выезде победил «Ахмат», прервав безвыигрышную серию из пяти матчей

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.
На 20-й минуте защитник грозненцев Дарко Тодорович получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной. Полузащитник гостей Антон Миранчук реализовал пенальти, открыв счёт. На 58-й минуте хавбек железнодорожников Сергей Пиняев после передачи Антона Миранчука забил второй гол московской команды.
Это первая победа «Локомотива» после пятиматчевой безвыигрышной серии. Московский клуб с 36 очками в 22 играх занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», потерпевший третье поражение подряд в РПЛ, находится на 12-й строчке, набрав 20 очков в 22 проведённых матчах.
- 7 апреля 2024
-
19:12
-
19:11
-
19:08
-
19:07
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:50
-
18:40
-
18:31
-
18:31
-
18:28
-
18:21
-
18:21
-
18:04
-
18:03
-
17:57
-
17:56
-
17:55
-
17:52
-
17:43
-
17:41
-
17:37
-
17:31
-
17:30
-
17:28
-
17:21
-
17:20
-
17:18
-
17:17
-
17:16
-
17:11
-
17:09
-
17:05
-
16:55