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Ахмат — Локомотив 0:2, результат матча 23-го тура РПЛ 7 апреля 2024 года

«Локомотив» на выезде победил «Ахмат», прервав безвыигрышную серию из пяти матчей
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Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Миранчук – 21'     0:2 Пиняев – 58'    
Удаления: Тодорович – 19' / нет

На 20-й минуте защитник грозненцев Дарко Тодорович получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной. Полузащитник гостей Антон Миранчук реализовал пенальти, открыв счёт. На 58-й минуте хавбек железнодорожников Сергей Пиняев после передачи Антона Миранчука забил второй гол московской команды.

Это первая победа «Локомотива» после пятиматчевой безвыигрышной серии. Московский клуб с 36 очками в 22 играх занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», потерпевший третье поражение подряд в РПЛ, находится на 12-й строчке, набрав 20 очков в 22 проведённых матчах.

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