Сергей Семак высказался о победе «Зенита» в матче с «Балтикой»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над калининградской «Балтикой» (1:0) в 23-м туре РПЛ.

«В принципе, хорошая игра. Достаточно уверенная по качеству игры, но не столь уверенная по счёту. Не хватило забитых мячей. Вратарь сегодня сыграл хорошо, и мы не смогли реализовать то, что создали, поэтому нервозность присутствовала до финального свистка, учитывая скользкий счёт. Это для футбола абсолютно нормально. Всех наших болельщиков и команду с победой. Будем готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После 22 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 44 очка и вернулся на первое место в таблице, обойдя на одно очко «Краснодар».