Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак высказался о победе «Зенита» в матче с «Балтикой»

Сергей Семак высказался о победе «Зенита» в матче с «Балтикой»
Комментарии

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над калининградской «Балтикой» (1:0) в 23-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Педро – 42'    

«В принципе, хорошая игра. Достаточно уверенная по качеству игры, но не столь уверенная по счёту. Не хватило забитых мячей. Вратарь сегодня сыграл хорошо, и мы не смогли реализовать то, что создали, поэтому нервозность присутствовала до финального свистка, учитывая скользкий счёт. Это для футбола абсолютно нормально. Всех наших болельщиков и команду с победой. Будем готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После 22 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 44 очка и вернулся на первое место в таблице, обойдя на одно очко «Краснодар».

Материалы по теме
«Зенит» снова первый. Но перед «Краснодаром» есть проблема
«Зенит» снова первый. Но перед «Краснодаром» есть проблема
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android