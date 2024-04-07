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Пиняев вошёл в топ-5 самых молодых игроков в XXI веке, достигших отметки в 10 голов в РПЛ

Пиняев вошёл в топ-5 самых молодых игроков в XXI веке, достигших отметки в 10 голов в РПЛ
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Сегодня, 7 апреля, «Локомотив» в гостевом матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» одержал победу со счётом 2:0. Один из голов записал на свой счёт 19-летний полузащитник гостей Сергей Пиняев.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Миранчук – 21'     0:2 Пиняев – 58'    
Удаления: Тодорович – 19' / нет

Этот гол стал для российского футболиста 10-м в чемпионатах России. Он четвёртый по молодости игрок в XXI веке, достигший этой отметки.

Топ-5 самых молодых футболистов в XXI веке, достигших отметки в 10 голов в чемпионатах России:

1. Алан Дзагоев (ЦСКА) — 18 лет и 9 месяцев.

2. Арсен Захарян («Динамо» Москва) — 18 лет и 11 месяцев.

3. Жо (ЦСКА) — 19 лет и 1 месяц.

4. Сергей Пиняев («Локомотив») — 19 лет и 5 месяцев.

5. Александр Кержаков («Зенит») — 19 лет и 5 месяцев.

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