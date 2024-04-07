Пиняев вошёл в топ-5 самых молодых игроков в XXI веке, достигших отметки в 10 голов в РПЛ

Сегодня, 7 апреля, «Локомотив» в гостевом матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» одержал победу со счётом 2:0. Один из голов записал на свой счёт 19-летний полузащитник гостей Сергей Пиняев.

Этот гол стал для российского футболиста 10-м в чемпионатах России. Он четвёртый по молодости игрок в XXI веке, достигший этой отметки.

Топ-5 самых молодых футболистов в XXI веке, достигших отметки в 10 голов в чемпионатах России:

1. Алан Дзагоев (ЦСКА) — 18 лет и 9 месяцев.

2. Арсен Захарян («Динамо» Москва) — 18 лет и 11 месяцев.

3. Жо (ЦСКА) — 19 лет и 1 месяц.

4. Сергей Пиняев («Локомотив») — 19 лет и 5 месяцев.

5. Александр Кержаков («Зенит») — 19 лет и 5 месяцев.