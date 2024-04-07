Клопп — о матче с «Манчестер Юнайтед»: мы должны были выигрывать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась 7 апреля в Манчестере. Она завершилась со счётом 2:2.

«Безусловно, мы должны были выигрывать матч. Мы должны были забивать больше в первом тайме. У «Манчестер Юнайтед» не было ударов в первом тайме, и счёт 1:0 — меньшее, что мы могли ожидать.

Бруну забил отличный гол. Затем в дело вступил стадион, и нам потребовалось несколько минут на то, чтобы прийти в себя, а соперник забил ещё один сумасшедший гол. У нас были хорошие моменты и до, и после того, как соперник забил. Как по мне, то теперь у нас на одно очко больше, чем было до этого. Они выложились на полную. Против «Эвертона» будет то же самое. Сравнять счёт мы полностью заслужили.

Я совсем не сержусь на ребят, но в игре я не позволю всему случиться. Мы садились слишком глубоко. Было много моментов, когда мы могли больше дорожить мячом. Нужно проявлять инициативу», — приводит слова Клоппа BBC.