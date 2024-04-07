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Роман Зобнин объяснил замену в матче с «Динамо»

Роман Зобнин объяснил замену в матче с «Динамо»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал замену в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1). Зобнин покинул поле на 64-й минуте.

«Заменили из-за травмы, старые болячки», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В составе «Динамо» отличился полузащитник Луис Чавес. Он реализовал пенальти на пятой минуте. За «Спартак» дубль оформил нападающий Александр Соболев.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 22 матча. «Спартак» располагается на шестой строчке, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 44 очка.

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