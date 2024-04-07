Тен Хаг — о матче с «Ливерпулем»: очень смешанные эмоции

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о результате матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Встреча состоялась 7 апреля в Манчестере. Она завершилась со счётом 2:2.

«Очень смешанные эмоции. С одной стороны, я разочарован потерей семи очков за неделю – в этом мы должны винить только себя. С другой стороны, я горжусь командой. Вы видите, как мы прогрессируем, у нашей команды огромный потенциал. Я горд. Турнирное положение? Мы продолжаем борьбу, и нам нужно извлекать уроки. «Брентфорд» недавно преподнёс нам такой урок – там мы не заслуживали победы», – приводит слова тен Хага BBC.

После 31 матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр английской Премьер-лиге «Ливерпуль» заработал 71 очко и оказался на второй строчке.