Вратарь «Спартака» Максименко — о победе над «Динамо»: грубо говоря, нам повезло

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал победу над столичным «Динамо» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 7 апреля 2024 года. Она завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

«Тяжёлая игра. И морально, и физически. Проигрывали почти всю игру. И два таких момента. Не знаю, даже не момента, наверное. Но, грубо говоря, нам повезло, и мы воспользовались осечкой. Поэтому выиграли. Мы довольны победой однозначно. Но не стоит расслабляться, всё-таки игра уже скоро», — сказал Максименко в интервью клубной пресс-службе.

После 22 матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.

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