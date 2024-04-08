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Видеообзор победы «Зенита» в домашнем матче 23-го тура РПЛ с «Балтикой»

7 апреля прошёл матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Педро. Бразильский легионер хозяев отличился на 42-й минуте.

Предлагаем ознакомиться с видеообзором игры.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «ЗЕНИТ».

После 22 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 44 очка и вернулся на первое место в таблице, обойдя на одно очко «Краснодар». В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Балтика» заработала 17 очков и расположилась на 15-й строчке.