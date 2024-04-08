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Соболев ярко праздновал гол, Фомин утешал Лещука. Фото победы «Спартака»

Соболев ярко праздновал гол, Фомин утешал Лещука. Фото победы «Спартака»
Соболев ярко праздновал гол, Фомин утешал Лещука
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Вчера, 7 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли московские «Динамо» и «Спартак». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и закончилась победой «Спартака» со счётом 2:1.

На пятой минуте счёт открыл мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес, реализовав пенальти. В штрафной «Спартака» мяч попал в руку полузащитнику Наилю Умярову. На 74-й минуте матча счёт сравнял нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 87-й минуте Соболев оформил дубль и принёс победу «Спартаку».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.

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