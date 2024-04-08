Игрок «Атлетика» Нико Уильямс назвал команду, в которой собирается продолжить карьеру

Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс ответил на вопрос, где продолжит карьеру, на фоне слухов об интересе к игроку со стороны европейских топ-клубов.

«Мне осталось здесь, в «Атлетике», много лет, я спокоен и счастлив. С нетерпением жду возможности приехать в Бильбао, чтобы отпраздновать победу в Кубке Испании.

Я продлил контракт не так давно, как и другие ребята, с которыми я заиграл в первой команде: Аду Арес и Унаи Гомес. Все баски хотят остаться здесь, и я знаю, что они могут многого добиться с «Атлетиком». Я хочу многого добиться здесь», — приводит слова Уильямса AS.

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Ранее сообщалось, что к испанскому вингеру проявляют серьёзный интерес «Барселона» и «Челси».

В нынешнем сезоне вингер провёл за басков 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 14 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Напомним, «Атлетик» из Бильбао стал обладателем Кубка Испании сезона-2023/2024. Команда Эрнесто Вальверде в финале турнира обыграла «Мальорку» со счётом 1:1 (4:2 пен.).

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