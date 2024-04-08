Нико Уильямс: меня оценивали лишь как брата Иньяки, но теперь я сам делаю себе имя

Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс поделился эмоциями после победы в Кубке Испании сезона-2023/2024.

«Я мечтал об этом моменте много раз. В прошлом году у меня было два шанса, чтобы забить в важном матче полуфинала Кубка, но я их не использовал. Мы были на грани выхода в финал. Но сейчас я очень рад войти в историю и иметь имя в клубе. Эта победа особенная для фанатов и моей семьи.

Меня в глазах общественности всегда воспринимали лишь как брата Иньяки, и в конце концов я снимаю этот груз со своих плеч и делаю себе имя. Мой брат знает, за что я его люблю. Но есть и другие игроки, как, например, Оскар де Маркос, которые тоже заслуживают аплодисментов», – приводит слова Уильямса AS.

Напомним, «Атлетик» из Бильбао стал обладателем Кубка Испании сезона-2023/2024. Команда Эрнесто Вальверде в финале турнира обыграла «Мальорку» со счётом 1:1 (4:2 пен.).

В нынешнем сезоне вингер провёл за басков 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 14 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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