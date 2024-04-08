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Тен Хаг: «Ливерпуль» доминировал и издевался над нами, но мы смогли вернуться

Тен Хаг: «Ливерпуль» доминировал и издевался над нами, но мы смогли вернуться
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о тяжёлых моментах из игры с «Ливерпулем» (2:2) в рамках 32-го тура английской Премьер-Лиги.

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     1:1 Фернандеш – 50'     2:1 Майну – 67'     2:2 Салах – 84'    

«Вы сами видели, что «Ливерпуль» доминировал издевался над нами, но мы вернулись в игру и оставались в ней всё оставшееся время. В ключевых моментах мы проигрывали единоборства, однако мы проявили стойкость, показали мастерство как в игре с мячом, так и без, сумели сыграть организованно и сплочённо.

Стойкость особенно была нужна в первом тайме, когда мы уступали в ключевых единоборствах и нас переигрывали. Наши молодые игроки порой выглядели ошеломленными, но во втором тайме они прибавили, и вы видели, что мы поверили в себя и в возможность нашей победы», – приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После 31 матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр английской Премьер-лиге «Ливерпуль» заработал 71 очко и оказался на второй строчке.

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