Тен Хаг: «Ливерпуль» доминировал и издевался над нами, но мы смогли вернуться

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о тяжёлых моментах из игры с «Ливерпулем» (2:2) в рамках 32-го тура английской Премьер-Лиги.

«Вы сами видели, что «Ливерпуль» доминировал издевался над нами, но мы вернулись в игру и оставались в ней всё оставшееся время. В ключевых моментах мы проигрывали единоборства, однако мы проявили стойкость, показали мастерство как в игре с мячом, так и без, сумели сыграть организованно и сплочённо.

Стойкость особенно была нужна в первом тайме, когда мы уступали в ключевых единоборствах и нас переигрывали. Наши молодые игроки порой выглядели ошеломленными, но во втором тайме они прибавили, и вы видели, что мы поверили в себя и в возможность нашей победы», – приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После 31 матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр английской Премьер-лиге «Ливерпуль» заработал 71 очко и оказался на второй строчке.

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