Гришин: хотелось, чтобы гол раскрепостил Чалова, но основной нападающий у ЦСКА — Мусаев

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о нападающих армейцев Фёдоре Чалове и Тамерлане Мусаеве.

— Хотелось, чтобы забитый мяч «Факелу» раскрепостил Чалова, но, я думаю, что сейчас основной нападающий у ЦСКА — Мусаев. Тамерлан выходит хорошо и агрессивно, а также забивает. То, что Фёдор забивает и помогает команде — хороший сигнал, что каждый, кто находится в обойме ЦСКА, готов выйти на замену и сделать результат. Гол Чалова хороший. Он отнял мяч, отдал пас и ещё сам замкнул. Это трудовой мяч для нападающего. Хорошо, когда нападающий забивает, значит, у тренера есть выбор. Хуже, когда нападающий не забивает и ты не знаешь, кого ставить на игру.

— Чалов после забитого мяча во время празднования приложил палец к губам. Он показал это, чтобы перестали говорить про его контракт?

— Возможно, что это так. Я понимаю, что этим он показывает, чтобы все замолчали. Но мне такие эпизоды вообще не нравятся в футболе. Выходи на поле, доказывай игрой. А показывать такое зрителям или кому-то ещё — неправильно. В Советском Союзе такое не приветствовалось, но, возможно, сейчас настали другие времена, поэтому можно показывать что угодно, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.