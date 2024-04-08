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«Ростов» находится на завершающей стадии выкупа Умара Сако

«Ростов» находится на завершающей стадии выкупа Умара Сако
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб практически выкупил защитника Умара Сако у болгарской «Арды». Напомним, ивуариец играет за жёлто-синих на правах аренды.

«Выкупили ли мы Сако? Почти. Остался один юридический вопрос. У него есть желание остаться, и у нас есть. Формальность», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, Сако перешёл в «Ростов» на правах аренды в конце января 2024 года. В рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ивуарийский защитник провёл четыре матча, не записав на свой счёт результативных действий. Действующее трудовое соглашение игрока с болгарским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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