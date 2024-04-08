Глебов: было бы лучше провести матч Кубка с «Уралом» в Ростове

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал жеребьёвку полуфинала Фонбет Кубка России. По её результатам в полуфинале Пути регионов «Ростов» встретится с «Уралом». Матч пройдет в Екатеринбурге.

«Так жребий рассудил, что тут говорить? Будем играть. Понятно, что было бы лучше провести кубковый матч дома. Но что сейчас это комментировать?» — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Fonbet Кубок России . Lower Bracket Semi Finals R1 Fonbet Кубок России . Lower Bracket Semi Finals R1 16 апреля 2024, вторник. 17:00 МСК Урал Екатеринбург Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что за несколько дней до игры с «Уралом» «Ростов» проведёт матч с «Факелом» в Воронеже. Кубковая встреча с екатеринбуржцами состоится через два дня после игры с воронежцами, а уже 21 апреля команда Валерия Карпина должна будет сыграть со «Спартаком» в рамках Российской Премьер-Лиги. По состоянию на сегодняшний день жёлто-синие располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко по результатам 22-х проведённых матчей. После возобновления сезона «Ростов» одержал три победы и одну игру свёл вничью.

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