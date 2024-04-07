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Игрок «Ростова» Глебов: претензии к судейству? Был один момент — арбитр всё разъяснил

Игрок «Ростова» Глебов: претензии к судейству? Был один момент — арбитр всё разъяснил
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Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, есть ли у него претензии к судейству в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», в котором команды сыграли вничью со счётом 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Голенков – 1'     1:1 Кравцов – 6'     1:2 Гуарирапа – 35'     2:2 Роналдо – 45+5'    

«Есть ли претензии к судейству? Нет. Был один момент, судья всё разъяснил, без вопросов», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, после 22 матчей в чемпионате России «Ростов» набрал 31 очко и на текущий момент занимает девятое место. В следующем туре жёлто-синие проведут матч с воронежским «Факелом». Эта игра состоится 14 апреля и пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:45 мск.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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