Игрок «Ростова» Глебов: претензии к судейству? Был один момент — арбитр всё разъяснил

Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, есть ли у него претензии к судейству в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», в котором команды сыграли вничью со счётом 2:2.

«Есть ли претензии к судейству? Нет. Был один момент, судья всё разъяснил, без вопросов», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, после 22 матчей в чемпионате России «Ростов» набрал 31 очко и на текущий момент занимает девятое место. В следующем туре жёлто-синие проведут матч с воронежским «Факелом». Эта игра состоится 14 апреля и пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:45 мск.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.