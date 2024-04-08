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Клопп — о гонке за титул: важно только то, что будет после 38 туров

Клопп — о гонке за титул: важно только то, что будет после 38 туров
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, важно ли с точки зрения борьбы за чемпионский титул, что мерсисайдцы опустились на второе место в турнирной таблице по результатам матча с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Важно только то, что будет после 38 туров. Послушайте, и журналисты, и болельщики могут сказать, что нам нужно улучшать разницу забитых и пропущенных мячей, ведь у «Арсенала» она лучше. Но так думать глупо. Нельзя забивать восемь голов в каждом матче только по собственному желанию. Мы те, кто мы есть.

И именно поэтому мы в гонке (за титул. — Прим. «Чемпионата»). Я знал, что сложно будет всегда. До вчерашнего вечера мы были первыми в таблице, теперь там «Арсенал». Мы же хотим оказаться на первой строчке после 38-го тура», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Турнирная таблица АПЛ
Англия - Премьер-лига . 32-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     1:1 Фернандеш – 50'     2:1 Майну – 67'     2:2 Салах – 84'    
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