Игрок «Факела» Мастерной: наша цель не попасть в стыки и остаться в РПЛ

Футболист «Факела» Владислав Мастерной высказался о поражении своей команды в матче 23-го тура РПЛ с ПФК ЦСКА (1:2). Также Мастерной назвал цель воронежцев на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги.

«Не знаю, почему не удалось создать много моментов. ЦСКА играл хорошо, а у нас не пошла игра и не получалось. Старались, но что-то не удалось. Наши болельщики молодцы. Их приехало очень много. Им большая благодарность, но не получилось их порадовать победой над ЦСКА, чтобы они не зря приехали.

То, что я воспитанник «Спартака», уже в прошлом. На все матчи настраиваюсь одинаково. Наша цель не попасть в стыки и остаться в РПЛ», — сказал Мастерной в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.