Аленичев: при плохой игре «Спартак» вырвал победу благодаря чудовищным ошибкам Лещука

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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался по итогам игры 23-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Динамо» (2:1).

«При крайне плохой игре «Спартак» сумел вырвать победу благодаря двум чудовищным ошибкам Лещука. «Динамо», вместо крупной победы и борьбы за чемпионство, теперь рискует упустить и место в тройке», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, игра 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак» состоялась вчера, 7 апреля. Матч прошёл на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч начался в 19:30 мск. Счёт открыл динамовец Луис Чавес с 11-метровой отметки. В составе «Спартака» дублем отметился Александр Соболев, встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.