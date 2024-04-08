Игрок «Балтики» Черов ответил, есть ли уверенность, что команда останется в РПЛ

Защитник воронежского «Факела» Василий Черов ответил на вопрос, есть ли у него уверенность, что команда останется в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2023/2024.

— Есть ли у команды уверенность в том, что получится остаться в РПЛ?

— Если бы уверенности в этом не было, наверное, нам не нужно было бы занимать спортом. Мы идём от игры к игре. Есть задача выигрывать каждый матч, а на таблицу посмотрим в конце сезона, — сказал Черов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Балтика» располагается на 15-м месте в турнирной таблице. Калининградцы набрали 17 очков по результатам 22 матчей. В следующей игре внутреннего первенства команда Сергея Игнашевича встретится с «Ахматом» на выезде.