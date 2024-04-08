Сын Андрея Тихонова стал лучшим игроком Первой лиги в марте

Полузащитник красноярского «Енисея» Денис Тихонов, сын легендарного футболиста московского «Спартака» Андрея Тихонова, стал лучшим игроком марта в Первой лиге, сообщает пресс-служба чемпионата.

21-летний Тихонов в марте сыграл четыре матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В борьбе за звание лучшего игрока марта в Первой лиге Тихонов обошёл своего одноклубника Александра Ломакина, а также футболиста «Родины» Ивана Тимошенко.

«Енисей» арендовал Тихонова у «Родины» в январе 2024 года. Арендное соглашение с полузащитником рассчитано до конца июня. Контракт Тихонова с «Родиной» истекает тогда же. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 50 тыс.