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Сын Андрея Тихонова стал лучшим игроком Первой лиги в марте

Сын Андрея Тихонова стал лучшим игроком Первой лиги в марте
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Полузащитник красноярского «Енисея» Денис Тихонов, сын легендарного футболиста московского «Спартака» Андрея Тихонова, стал лучшим игроком марта в Первой лиге, сообщает пресс-служба чемпионата.

21-летний Тихонов в марте сыграл четыре матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В борьбе за звание лучшего игрока марта в Первой лиге Тихонов обошёл своего одноклубника Александра Ломакина, а также футболиста «Родины» Ивана Тимошенко.

«Енисей» арендовал Тихонова у «Родины» в январе 2024 года. Арендное соглашение с полузащитником рассчитано до конца июня. Контракт Тихонова с «Родиной» истекает тогда же. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 50 тыс.

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