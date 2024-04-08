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Сборная России поздравила с днём рождения Акинфеева, вспомнив его сейв ногой на ЧМ-2018

Сборная России поздравила с днём рождения Акинфеева, вспомнив его сейв ногой на ЧМ-2018
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Пресс-служба сборной России поздравила с днём рождения легендарного голкипера Игоря Акинфеева, вспомнив его исторический сейв ногой в серии пенальти матча чемпионата мира — 2008 с Испанией. Именно это спасение Акинфеева позволило сборной России выйти в четвертьфинал домашнего мундиаля. Напомним, сегодня, 8 апреля, Игорю Акинфееву исполняется 38 лет.

«С днём рождения, Игорь Акинфеев! Сегодня бронзовому призёру ЕВРО-2008, одному из лучших вратарей за всю историю нашей сборной и настоящей легенде исполняется 38 лет. Именно его волшебная нога помогла России выйти в четвертьфинал домашнего ЧМ.

Поздравляем Игоря Владимировича! Желаем крепкого здоровья, счастья и новых побед», — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.

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