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Точилин: «Динамо» в матче со «Спартаком» должно было забирать три очка

Точилин: «Динамо» в матче со «Спартаком» должно было забирать три очка
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Бывший главный тренер «Сочи» и экс-игрок «Динамо» Александр Точилин прокомментировал победу «Спартака» над бело-голубыми в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 7 апреля 2024 года. Она завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

«Быстрый мяч «Динамо» чуть-чуть шокировал «Спартак». «Динамо» поймало свою игру, где на быстрых атаках могли забить ещё. У «Спартака» впереди — минут 70-80 вообще ничего не получалось. К сожалению для «Динамо», две несвойственные ошибки для Лещука — привели к результату в обратную сторону.

«Динамо» играло лучше, было более конкретным. «Динамо» по этой игре должно было забирать три очка, но это футбол», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    
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