Точилин: «Динамо» в матче со «Спартаком» должно было забирать три очка

Бывший главный тренер «Сочи» и экс-игрок «Динамо» Александр Точилин прокомментировал победу «Спартака» над бело-голубыми в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 7 апреля 2024 года. Она завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

«Быстрый мяч «Динамо» чуть-чуть шокировал «Спартак». «Динамо» поймало свою игру, где на быстрых атаках могли забить ещё. У «Спартака» впереди — минут 70-80 вообще ничего не получалось. К сожалению для «Динамо», две несвойственные ошибки для Лещука — привели к результату в обратную сторону.

«Динамо» играло лучше, было более конкретным. «Динамо» по этой игре должно было забирать три очка, но это футбол», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.