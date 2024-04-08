Руслан Литвинов прокомментировал победу «Спартака» в дерби с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Московское дерби завершилось со счётом 2:1 в пользу красно-белых. Оба гола «Спартака» забил Александр Соболев, воспользовавшись ненадёжной игрой голкипера «Динамо» Игоря Лещука. При этом по ходу встречи красно-белые проигрывали со счётом 0:1.

«Уже во втором тайме понимали, что 0:1 проигрываем и надо просто все силы отдать, проявить характер. Хорошо, что так все получилось, так сложилось. Мы начали давить, появились моменты, нашли моменты для удара. Всё благодаря всей команде, независимо от того, кто выходит сразу, кто вышел потом или кто вообще не выходил. Все поддерживали друг друга, подбадривали», — сказал Руслан Литвинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что лучшим игроком матча «Динамо» — «Спартак» был признан Александр Соболев, оформивший дубль в ворота бело-голубых.

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