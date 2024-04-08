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Игрок «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об увлечениях Кузяева во Франции

Игрок «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об увлечениях Кузяева во Франции
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Футболист «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об увлечениях полузащитника «Гавра» Далера Кузяева во Франции.

«Посмеялся над интервью Далера. Но он огромный молодец, что не застеснялся. Вышел на телевидение и показал свой уровень. Зная Далера, ему много не надо во Франции. Тренировка, фортепиано он любит, а теперь и французский появился», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в 28 матчах за «Гавр» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. После 28 туров чемпионата Франции «Гавр» заработал 28 очков и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице.

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