Игрок «Балтики» Козлов ответил, что мешает команде стабильно набирать очки

Футболист «Балтики» Данила Козлов ответил на вопрос, что мешает калининградской команде стабильно набирать очки.

– Почему не получается стабильно набирать очки?

– Не знаю. Осмелюсь предположить, что это какое-то внутреннее давление от нашего места в таблице. Подсознательно это нам мешает. Мы ведь хорошо играем. Надо только набирать очки и стараться выигрывать следующие встречи.

– Сильно ли эта ситуация давит?

– Мы понимаем свой уровень и то, что должны выходить из этой ситуации. Очень надеемся на это и предполагаем, что начнем набирать очки, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, после 22 матче РПЛ нынешнего сезона «Балтика» располагается на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.