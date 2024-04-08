В «Пари НН» подтвердили, что Марадишвили получил разрыв крестообразной связки

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал новость о том, что полузащитник команды Константин Марадишвили порвал крестообразную связку колена

«К сожалению, у Кости разрыв крестообразной связки. На этой неделе собираем документы и отправляем его на лечение в Германию», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Константин Марадишвили является игроком «Локомотива» и выступает за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что «Пари НН» получил приоритетное право выкупа полузащитника. Если желающих купить Марадишвили не найдётся, то летом 2025-го нижегородцы смогут арендовать игрока ещё на один сезон.

Ранее о травме игрока сообщил «Чемпионат».