Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Крыльев Советов» Ороско надеется заслужить в России вызов в сборную Аргентины

Новичок «Крыльев Советов» Ороско надеется заслужить в России вызов в сборную Аргентины
Аудио-версия:
Комментарии

22-летний аргентинский новичок «Крыльев Советов» Франко Ороско признался, что надеется получить вызов в сборную Аргентины из России.

— В празднованиях по случаю триумфа Аргентины в Кубке мира поучаствовал?
— На улицы тогда вышло очень много людей — примерно пять миллионов. Это было настоящее сумасшествие — вся страна праздновала! Я предпочёл остаться дома и отметить победу с семьёй.

— Мечтаешь однажды сыграть за сборную Аргентины?
— Конечно! Мне повезло, что я играл за все молодёжные сборные и там меня уже знают. Думаю, если буду хорошо играть, получу премию — вызов в сборную.

— Какая главная футбольная мечта?
— Сейчас — заиграть в РПЛ, а в будущем — стать чемпионом мира! — сказал Ороско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Я не знал, кто такой Акинфеев». Новый талант из Аргентины в «Крыльях»
Эксклюзив
«Я не знал, кто такой Акинфеев». Новый талант из Аргентины в «Крыльях»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android