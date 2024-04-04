Новичок «Крыльев Советов» Ороско надеется заслужить в России вызов в сборную Аргентины

22-летний аргентинский новичок «Крыльев Советов» Франко Ороско признался, что надеется получить вызов в сборную Аргентины из России.

— В празднованиях по случаю триумфа Аргентины в Кубке мира поучаствовал?

— На улицы тогда вышло очень много людей — примерно пять миллионов. Это было настоящее сумасшествие — вся страна праздновала! Я предпочёл остаться дома и отметить победу с семьёй.

— Мечтаешь однажды сыграть за сборную Аргентины?

— Конечно! Мне повезло, что я играл за все молодёжные сборные и там меня уже знают. Думаю, если буду хорошо играть, получу премию — вызов в сборную.

— Какая главная футбольная мечта?

— Сейчас — заиграть в РПЛ, а в будущем — стать чемпионом мира! — сказал Ороско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.