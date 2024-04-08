Агент Сафонов: Абаскаль уже просто троллит журналистов своими ответами

Известный российский футбольный агент Алексей Сафонов поделился мыслями о поведении главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля во время общения с журналистами. Функционер считает, что испанский специалист троллит работников СМИ своими ответами, так как его постоянно спрашивают о возможной отставке.

«Мне кажется, Абаскаль уже просто троллит журналистов своими ответами. На него же пошла атака, все постоянно спрашивают об увольнении. Поставьте себя на его место, если вас будут постоянно об этом спрашивать. У любого уже может начаться ответная реакция. Просто у кого-то тонкое чувство юмора, а у Абаскаля, видимо, не настолько», — приводит слова Сафонова Legalbet.

Ранее Гильермо Абаскаль, отвечая на вопрос о возможном увольнении, заявил, чтобы люди не переживали. После победы над московским «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ испанец сказал, что «поедет домой, поест суши и ляжет спать».

Напомним, действующее трудовое соглашение Гильермо Абаскаля с московским «Спартаком» рассчитано до июня 2025 года. Красно-белых он возглавляет с 2022 года.