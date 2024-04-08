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Тарханов: зачем Смолову завершать карьеру? Он здоровый парень, сыграет несколько сезонов

Тарханов: зачем Смолову завершать карьеру? Он здоровый парень, сыграет несколько сезонов
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Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов высказался о будущем форварда московского «Динамо» Фёдора Смолова.

«Зачем Смолову завершать карьеру? Некоторые люди играют до 40 лет, а Фёдор здоровый парень. Я думаю, что он сыграет ещё несколько сезонов. Нападающий забивает, когда постоянно играет. А если есть какие-то паузы, то ясно, что происходит какой-то сбой в реализации и принятии решений. Поэтому это тоже влияет на него.

Если Смолов не будет иметь игровой практики в «Динамо», может, стоит поискать другую команду. Хотя в «Динамо» Фёдор играет не последнюю роль. Я сколько матчей «Динамо» смотрел, он выглядел хорошо», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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