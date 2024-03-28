Точилин: Смолов ещё может принести пользу «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин поделился мыслями об игре нападающего Фёдора Смолова в предстоящих матчах нынешнего сезона.

«В первой части чемпионата мы увидели, что Смолова могут использовать не только на позиции нападающего. У Фёдора и Тюкавина был неплохой тандем. Смолов ещё себя проявит. В каждой команде должны быть молодые и опытные игроки. Фёдор ещё может принести пользу «Динамо», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 24 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.