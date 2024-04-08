Тарханов: Акинфеев может поиграть до 40 лет — у него огромнейший опыт и мастерство

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов поделился мнением о футбольной карьере голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Напомним, сегодня, 8 апреля, экс-вратарю сборной России исполнилось 38 лет.

«Я думаю, что Игорь Акинфеев может поиграть до 40 лет. Лев Иванович Яшин играл до 42 лет. У Игоря огромнейший опыт и отличное мастерство. Когда Акинфеев играет на воротах, ЦСКА более уверенно действует в обороне», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Игорь Акинфеев дебютировал за московских армейцев в чемпионате России по футболу 31 мая 2003 года. Соперниками ЦСКА в той игре были «Крылья Советов». Юный голкипер отразил в том матче 11-метровый удар. В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 21 матче во всех официальных турнирах.

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