Валерий Непомнящий: дай бог, чтобы Игорь Акинфеев поиграл до 40 лет

Бывший тренер российских и зарубежных команд Валерий Непомнящий высказался о голкипере московского ЦСКА Игоре Акинфееве. Напомним, сегодня, 8 апреля, экс-вратарю сборной России исполнилось 38 лет.

«Дай бог, чтобы Игорь Акинфеев поиграл до 40 лет. Потому что я слышал, что он не собирается ещё вешать бутсы на гвоздь. Он держит себя в порядке и хорошей физической форме, лишь бы травм не было», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Игорь Акинфеев дебютировал за московских армейцев в чемпионате России по футболу 31 мая 2003 года. Соперниками ЦСКА в той игре были «Крылья Советов». В той встрече юный голкипер также отразил 11-метровый удар. В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 21 матче во всех официальных турнирах.