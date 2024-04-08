Рахимов: сегодня была тень «Рубина»? Не знаю, где вы увидели тень

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов объяснил, почему команда из Татарстана не заслужила разгромного поражения от «Оренбургом» со счётом 0:3 в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В предыдущем матче были активнее, сегодня была тень «Рубина» – что случилось? Я не знаю как вы смотрели, где увидели тень. В первом тайме возле наших ворот опасностей я не припомню, а мы имели 3-4 хорошие контратаки, но не довели до логического завершения, ошибались в последней фазе. В целом по игре 0:3 команда не заслужила. Но то, что мы получили этот результат, это наша вина, наши ошибки. Пропустили простой мяч после подачи, когда много игроков в штрафной. Затем стали действовать с желанием, чтобы отыграться, и это желание сыграло с нами злую шутку, потому что стали терять организацию игры, стали все бежать вперед. Игровой дисциплины в моментах не было, было много пространства. Второй пропустили со стандарта, третий — на контратаке. Но говорить, что тень, я бы не стал. Нужно было играть дисциплинированно даже после пропущенного мяча не нужно было раскрываться, мы все равно нашли бы моменты. Такие матчи бывают, на них ты и учишься», — приводит слова тренера пресс-служба казанцев.

Напомним, после 22 сыгранных матчей чемпионате России «Оренбург» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место. У казанской команды 32 очка.