Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Оренбург — Рубин — 3:0, обзор матча 23-го тура РПЛ, голы Воробьёва, Хотулёва, Марина, 8 апреля 2024 года

Сенсация от аутсайдера РПЛ! «Рубин» полгода не пропускал столько голов в чемпионате
Никита Паглазов
«Оренбург» — «Рубин» — 3:0, обзор матча
Аудио-версия:
Комментарии
«Оренбург» выбрался из зоны стыков, а Казань всё дальше от топ-5.

«Рубин» после возвращения из Первой лиги проводит классный сезон. Казанцы цепляются за место в топ-5, хотя на старте РПЛ шли разговоры об увольнении тренера Рашида Рахимова. «Оренбург» же борется за выживание. Весну команда Давида Деограсии начала неплохо, набрав пять очков в трёх турах. В домашней встрече с «Рубином» появился классный шанс добавить в копилку ещё одну победу.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Воробьёв – 58'     2:0 Хотулёв – 88'     3:0 Марин – 89'    

Веселье началось со старта игры. За первые 10 минут «Оренбург» и «Рубин» обменялись голами. Правда, судья Владислав Безбородов не засчитал оба. Сначала в офсайде оказался форвард казанцев Мирлинд Даку. А на 10-й минуте из очевидного положения вне игры отличился Брайан Мансилья.

«Оренбург» вначале выглядел интереснее и опаснее. Хоть «Рубин» и был фаворитом, хозяева показывали, что им очки нужнее. Активно действовали фланги «Оренбурга», также команда неплохо работала в атаке вторым темпом. Приличный дальний удар получился у полузащитника оренбуржцев Ярослава Михайлова, но мяч прошёл рядом со штангой. «Рубин» периодически пытался отвечать, выбегая в быстрые атаки. Но не лучшее выступления показывало нападение казанцев. У «Рубина» в целом 20 голов в сезоне — один из худших результатов РПЛ.

«Оренбург» — «Рубин»

«Оренбург» — «Рубин»

Фото: ФК «Оренбург»

Первый тайм не подарил море моментов, но удивил игровым преимуществом «Оренбурга». Всё же «Рубин» борется за место в топ-5, а подобные перформансы не приближают их к цели. Деограсия был обязан придумать в перерыве, как задавить казанцев. Но второй тайм начался с резвой игры «Рубина». Команда Рахимова атаковала, прессинговала, хотя и хватило её только минут на 10.

Затем — удачный период для «Оренбурга». На 58-й минуте хозяева открыли счёт: после затяжной атаки Гогличидзе навесил в штрафную «Рубина» с левого фланга, а Дмитрий Воробьёв классно пробил головой по воротам Егора Шамова. Один из самых красивых мячей тура!

В «Оренбурге» играет один из главных «джокеров» сезона:
10 главных джокеров сезона в РПЛ. Игроки «Локомотива» — вне конкуренции
10 главных джокеров сезона в РПЛ. Игроки «Локомотива» — вне конкуренции

Затем «Рубин» вернул инициативу. Но «Оренбург» уже получил удобный счёт, что позволяло им играть на контратаках и сесть в низкую оборону. «Рубин» не позволял оренбуржцам владеть мячом, прессинговал, рассчитывал на вертикальные атаки и стандарты. А «Оренбург» успешно разрушал все угрозы. Так и не вспомнишь действительно острых моментов в исполнении «Рубина». «Оренбург» за три прошедших весенних тура пропустил всего один мяч. Поэтому «Рубину», обладающему не самой мощной атакой в лиге, приходилось тяжело.

Зато «Оренбург» пережил давление казанцев, а в конце наказал команду Рахимова дважды! Сначала Данила Хотулёв отправил мяч в ворота Шамова после углового. Защитник классно ворвался в штрафную и пробил под перекладину. А почти в следующей атаке, спустя всего минуту, «Оренбург» забил ещё. Хозяева совершили отбор на своей половине и убежали в быстрый отрыв: мяч получил Химми Марин, оказавшийся один на один с вратарём «Рубина». Из не самой простой позиции форвард пробил Шамова, сделав счёт разгромным. Безбородов проверил момент на офсайд — всё чисто.

«Оренбург» — «Рубин»

«Оренбург» — «Рубин»

Фото: ФК «Оренбург»

3:0 — повторение крупнейшей победы «Оренбурга» в сезоне (в сентябре 2023-го с таким же счётом обыграли дома «Сочи»). А «Рубин» пропустил три гола в РПЛ впервые с середины сентября, когда влетел «Зениту» с аналогичным счётом.

Оренбуржцы поднялись из зоны стыков на 12-е место. Команда Давида Деограсии теперь опережает «Ахмат» и «Урал» на три очка, а зону прямого вылета — на шесть. Хороший старт весной позволяет «Оренбургу» рассчитывать на сохранение места в РПЛ. А вот «Рубин» теперь отстаёт от пятого места на четыре очка. Всё дальше крутая перспектива завершить первый сезон после возвращения в РПЛ в пятёрке.

23-й тур РПЛ подарил один из самых эпичных сюжетов весны:
Ошибки Лещука в дерби — повод пересмотреть своё отношение к тактике
Ошибки Лещука в дерби — повод пересмотреть своё отношение к тактике
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android