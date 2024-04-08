Жирков: сейчас «Зенит» почти всегда побеждает «Спартак» и ЦСКА без проблем

Бывший игрок сборной России, «Зенита», ЦСКА и лондонского «Челси» Юрий Жирков поделился мыслями о возможном чемпионстве сине-бело-голубых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У «Зенита» много легионеров высокого уровня. Семак выстроил чёткую систему внутри клуба. В каждой линии есть по несколько футболистов, конкурирующих друг с другом. Остальным клубам тяжело тягаться с «Зенитом». Раньше все ждали матчей петербуржцев со «Спартаком», с ЦСКА, результат был непредсказуем. А сейчас «Зенит» почти всегда побеждает без проблем», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

После 22 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 44 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице. На втором месте находится «Краснодар», отстающий на одно очко. На третьей строчке идёт московское «Динамо», имеющее в своём активе 38 очков. Московский ЦСКА с 36 очками — четвёртый.

Напомним, «Зенит» неизменно становился чемпионом России на протяжении последних пяти сезонов РПЛ.