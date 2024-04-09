Нагучев сомневается в том, что Янсен поможет «Спартаку»

Футбольный комментатор Роман Нагучев прокомментировал информацию о возможном назначении нидерландского специалиста Паскаля Янсена на пост главного тренера московского «Спартака».

«Паскаль Янсен — это примерно то же самое, что Йоррит Хендрикс, только тренер. Слишком голландский для чемпионата России и «Спартака» в частности. С АЗ он мог быть выше в таблице, но всякий раз отпускал очень простых соперников в самый ответственный момент. А это у «Спартака» и без Янсена каждый сезон… У него неплохо опыт работы в лучших академиях Нидерландов и, возможно, он мог бы стать отличным боссом красно-белой академии, но большой вопрос сумеет ли Янсен стать главным в нестабильной команде, где принимают много импульсивных решений, да ещё и под страшным давлением ежегодных ожиданий и неудач», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Сейчас главным тренером московского «Спартака» является Гильермо Абаскаль. Он возглавляет красно-белых с 2022 года. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025-го.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что в случае отставки Гильермо Абаскаля новым главным тренером «Спартака» с большой долей вероятности станет именно нидерландский специалист Паскаль Янсен.