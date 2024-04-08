Журналист De Telegraaf: сложно предсказать, выдержит ли Янсен давление в «Спартаке»

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал информацию о том, что голландский специалист Паскаль Янсен может стать главным тренером московского

«Янсен – хороший и талантливый тренер. Он сейчас без клуба, потому что его уволили из «АЗ» два месяца назад из-за нескольких разочаровывающих результатов подряд. Сложно предсказать, выдержит ли он давление в «Спартаке», потому что «АЗ» не самый большой клуб. Прошлым летом его хотел «Аякс», – приводит слова Еруна Каптейнса Metaratings.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что в случае отставки Гильермо Абаскаля новым главным тренером московского «Спартака», с большой долей вероятности, станет нидерландский специалист Паскаль Янсен.