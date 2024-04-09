Мамаев рассказал об интересе к управленческой работе в российском футболе

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев заявил, что ему была бы интересна управленческая работа в футбольном клубе.

«О тренерстве мыслей не было. Пока не чувствую, что это вообще мое. Больше интересен руководящий процесс. Сейчас у нас прекрасно развивается академия, поэтому все мысли связаны с этим. Мы сейчас открываем второй филиал в Дубае, потом сделаем летний лагерь в России. Работы много — развиваемся семимильными шагами», — приводит слова Мамаева «РИА Новости Спорт».

Павел Мамаев объявил о завершении карьеры 25 февраля 2023 года. Последней командой в карьере Мамаева стали подмосковные «Химки». Также полузащитник защищал цвета ЦСКА, «Краснодара», «Торпедо» и «Ростова». За сборную России Мамаев провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.