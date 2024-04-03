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Павел Мамаев пытается отсудить у бывшей жены более 10 млн рублей

Павел Мамаев пытается отсудить у бывшей жены более 10 млн рублей
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Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев пытается отсудить у бывшей супруги Аланы Мамаевой более 10 миллионов рублей.

«Ко мне пришла досудебная претензия от Мамаева. Я даже не могла представить, что спустя три года такое может произойти. Претензия о взыскании неосновательного обогащения. Он требует с меня 10 миллионов 20 тысяч рублей», — сообщила Мамаева в одной из социальных сетей.

Павел Мамаев объявил о завершении карьеры 25 февраля 2023 года. Последней командой в карьере Мамаева стали подмосковные «Химки». Также полузащитник защищал цвета ЦСКА, «Краснодара», «Торпедо» и «Ростова». За сборную России Мамаев провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.

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