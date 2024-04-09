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«Ювентус» определился со следующим главным тренером

«Ювентус» определился со следующим главным тренером
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«Ювентус» принял решение по будущему главному тренеру команды.

Как сообщает Calciomercato, руководство туринского клуба достигло принципиального соглашения с наставником «Болоньи» Тьяго Моттой, который в «Ювентусе» заменит Массимилиано Аллегри.

Мотта завершил карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю».

В нынешнем сезоне «Болонья» под руководство Мотты после 31 сыгранного матча Серии А располагается на четвёртом месте с 58 очками. «Ювентус» занимает третью строчку, в активе команды Массимилиано Аллегри 62 очка.

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