Тренер «Аль-Хиляля»: Роналду теряет эмоциональную и умственную концентрацию в таких матчах

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш прокомментировал удаление нападающего «Аль-Насра» (2:1) Криштиану Роналду в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии.

«Роналду — один из самых важных игроков в мире и пример для многих, но он не привык проигрывать в своей карьере, поэтому естественно, что он теряет голову, когда проигрывает, а также теряет эмоциональную и умственную концентрацию в таких матчах», — приводит слова Жезуса O jogo.

Напомним, на 86-й минуте Роналду получил прямую красную карточку за то, что ударил локтем соперника. После удаления португалец бросил капитанскую повязку в сторону партнёра, повернулся спиной и замахнулся в сторону судьи.

Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу