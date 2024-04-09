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Тренер «Аль-Хиляля»: Роналду теряет эмоциональную и умственную концентрацию в таких матчах

Тренер «Аль-Хиляля»: Роналду теряет эмоциональную и умственную концентрацию в таких матчах
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Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш прокомментировал удаление нападающего «Аль-Насра» (2:1) Криштиану Роналду в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии.

Суперкубок Саудовской Аравии 2023 . 1/2 финала
08 апреля 2024, понедельник. 22:30 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Аль-Давсари – 61'     2:0 Малком – 72'     2:1 Мане – 90+9'    
Удаления: нет / Роналду – 86'

«Роналду — один из самых важных игроков в мире и пример для многих, но он не привык проигрывать в своей карьере, поэтому естественно, что он теряет голову, когда проигрывает, а также теряет эмоциональную и умственную концентрацию в таких матчах», — приводит слова Жезуса O jogo.

Напомним, на 86-й минуте Роналду получил прямую красную карточку за то, что ударил локтем соперника. После удаления португалец бросил капитанскую повязку в сторону партнёра, повернулся спиной и замахнулся в сторону судьи.

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