Михаил Игнатов считает, что победа «Спартака» над «Динамо» не является везением

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о победе над московским «Динамо» (2:1) в 23-м туре чемпионата России.

«Спартаку» повезло? Думаю, нет. Равная была игра. Я не спорю, у них были моменты, но они освобождали зоны и у нас были шансы. Первая победа весной в РПЛ? Главное, есть результат. Игра забудется, а результат останется. От игры к игре будет смотреть, как будет получаться», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

«Спартак» выиграл первый матч после возобновления сезона-2023/2024. До этого были две нулевые ничьи с «Зенитом» и «Уралом», а также поражение от «Факела» (0:2).

После 23 туров «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 35 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (44 очка).

Следующий матч «Спартак» проведёт с «Сочи». Встреча на стадионе «Фишт» состоится 13 апреля в 14:00 по мск.

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